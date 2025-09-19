Tanta delusione e tanti rimpianti per l’Italia femminile di basket 3×3 ai Mondiali Under 23 che si stanno disputando a Xiongan, in Cina. Le azzurre, infatti, nel primo match della seconda giornata sono state sconfitte di misura dal Giappone e, complice anche il ko ai supplementari con la Cina la prima giornata, hanno mancato la qualificazione ai quarti di finale.

Parte subito in salita il match per l’Italia, con due canestri da oltre l’arco che firmano il 4-1 cinese dopo poco più di un minuto di gioco. Rimontano le azzurre, spinte da Ashley Chinenye Egwoh, si portano in vantaggio toccando il +3 con Silvia Nativi. Quando Gilli e Seka firmano il +5 sembra che le azzurre possano gestire il match, ma non riescono a chiudere i giochi.

Così, nell’ultimo minuto si blocca l’attacco dell’Italia, mentre per il Giappone sale in cattedra Momoka Hanashima. Due canestri da oltre l’arco valgono il -1 e, poi, la nipponica condanna le azzurre dalla lunetta con due punti proprio allo scadere. Finisce 18-19 per il Giappone e Italia out dai playoff.

È, così, inutile l’ultima partita contro l’Egitto. Italia che, però, vuole comunque chiudere al meglio e parte subito forte, andando sul 5-1. Non rallentano le azzurre, che gestiscono il vantaggio acquisito, con le egiziane che faticano a restare in partita. Dopo 4 minuti di gioco allunga l’Italia sul 13-4, poi tocca la doppia cifra di vantaggio ed è un monologo azzurro che si conclude a 3’02” dalla fine con l’Italia che vince 21-6.