Doppia vittoria per l’Italia ai Mondiali Under 23 di basket 3×3. Due successi che avvicinano gli azzurri alla qualificazione ai quarti di finale, anche se dovranno aspettare l’ultima partita di Argentina e Mongolia per conoscere il piazzamento finale nel girone. Oggi sono comunque arrivate due vittorie pesantissime contro Algeria e soprattutto Argentina.

La giornata si era aperta proprio con il successo contro gli africani. Una vittoria abbastanza netta per gli azzurri, che si sono imposti con il punteggio di 21-14 grazie soprattutto ai 7 punti di Lorenzo Piccin e i 6 di Francesco Gravaghi. Una buona prestazione comunque generale di squadra per l’Italia come dimostrano i 5 punti di Andrea Loro e i 3 di Riccardo Salvioni.

Sofferta ma importantissima la vittoria contro l’Argentina. L’Italia si è imposta con un clamoroso canestro da due punti a undici secondi dalla fine di Piccin, che ha dato così il 21-19 finale agli azzurri. Proprio Piccin è stato il grande protagonista del successo con i sudamericani, mettendo a referto addirittura 11 punti.

Adesso gli azzurri devono attendere gli ultimi match della sessione serale. L’Italia ha concluso questa prima fase con tre vittorie (Venezuela ieri e le due di oggi) con il solo ko ieri contro la Mongolia.