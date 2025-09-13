Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 13 settembre, programma, streaming, azzurri in gara

Archiviata la sessione mattutina con l’assegnazione dei primi due titoli nelle 35 km di marcia, c’è grande attesa per la sessione pomeridiana/serale della giornata d’apertura dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. Si comincia alle ore 11.05 del mattino italiano (le 18.05 locali) con un programma che prevede lo svolgimento di tre finali oltre a varie qualificazioni e batterie.

Nadia Battocletti ha ambizioni importanti nei 10.000 metri dopo l’argento olimpico di Parigi 2024 e gli svariati successi continentali nel mezzofondo tra pista, strada e cross, ma la keniana Beatrice Chebet è ampiamente favorita e si preannuncia una battaglia campale tra le altre big africane in ottica podio. Previste anche le finali del peso maschile e della staffetta 4×400 mista. Da seguire con attenzione i primatisti italiani Marcell Jacobs e Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri, ma anche la campionessa europea indoor in carica e vincitrice del diamantone Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella sessione serale della prima giornata dei Mondiali di atletica. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su Rai Sport dalle 13.00 alle 13.30 per lasciare spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI MONDIALI ATLETICA OGGI

Sabato 13 settembre

11.05 3000 siepi (maschile), batterie

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

11.55 100 metri (femminile), batterie

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.50 1500 metri (femminile), batterie

13.35 100 metri (maschile), batterie

14.10 Getto del peso (maschile), finale

14.30 10.000 metri (femminile), finale

15.20 4×400 (mista), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

Sabato 13 settembre

11.05 3000 siepi (maschile), batterie: Ala Zoghlami

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino

11.55 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Simone Bertelli, Matteo Oliveri

12.50 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni

13.35 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs

14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

14.30 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Elisa Palmero

15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia (formazione da definire)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su Rai Sport, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.