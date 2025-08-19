WTA Monterrey 2025, buona la prima per Fernandez e Mertens. Avanti anche Rakhimova e Bouzkova

Si sono svolti i primi del match del tabellone principale del WTA di Monterrey. Buona la prima per la canadese Leylah Fernandez, numero sette del seeding, che ha superato in due set la rumena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e trentatré minuti di gioco. Nel prossimo turno attende la vincente del match tra la slovacca Sramkova e la wild card casalinga Rodriguez.

Avanza al secondo turno anche la testa di serie numero cinque, Elise Mertens. La belga ha superato in due set la russa Anna Blinkova per 6-3 6-3 ed ora se la vedrà al prossimo turno con Donna Vekic. La croata ha vinto abbastanza agevolmente all’esordio con la greca Maria Sakkari, imponendosi per 6-2 6-3.

Ci sarà un derby russo al prossimo turno, visto che l’avversaria di Diana Shnaider, testa di serie numero tre, sarà la connazionale Kamilla Rakhimova, che ha ottenuto una brillante vittoria contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro per 6-4 7-5. Avanzano al secondo turno anche la tedesca Tatjana Maria e la ceca Marie Bouzkova, che hanno sconfitto rispettivamente l’ungherese Anna Bondar (7-5 7-5) e la turca Zeynep Sonmez in rimonta (3-6 6-2 6-4).

RISULTATI WTA MONTERREY 2025 (19 AGOSTO)

Rakhimova (Rus) b. Bouzas Maneiro (Esp) 6-4 7-5

Maria (Ger) b. Bondar (Hun) 7-5 7-5

Mertens (Bel) b. Blinkova (Rus) 6-4 6-3

Bouzkova (Cze) b. Sonmez (Tur) 3-6 6-2 6-4

Vekic (Cro) b. Sakkari (Gre) 6-2 6-3

Fernandez (Can) b. Cirstea (Rou) 6-3 7-5