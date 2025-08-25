Tiro con l’arco, allarme ricambi per l’Italia? Risultati sottotono ai Mondiali U21 e U18

Va in archivio con un bilancio negativo la rocambolesca spedizione azzurra in Canada per i Campionati Mondiali Giovanili 2025 di tiro con l’arco, cominciata una settimana fa con tanti problemi organizzativi dovuti allo sciopero di una compagnia aerea che ha costretto la Federazione italiana a cambiare il piano voli per il viaggio oltreoceano e a trovare una soluzione alternativa per far arrivare in tempo gli atleti.

Gli azzurrini hanno infatti dovuto raggiungere Winnipeg (sede della rassegna iridata) in pullman dal North Dakota, usufruendo dello slittamento di un giorno dell’inizio della manifestazione ma avendo ovviamente poco tempo a disposizione per smaltire il fuso orario e prendere confidenza con il contesto di gara. Complicazioni che non hanno certo semplificato l’avvicinamento del gruppo italiano all’evento, anche se i risultati ottenuti in terra canadese restano al di sotto delle aspettative.

L’Italia, tra Under 21 e Under 18, ha raggiunto una sola finale conquistando la medaglia di bronzo nella prova mista a coppie della divisione compound junior con Caterina Gallo e Lorenzo Gubbini. Per il resto sono arrivati pochi spunti positivi a Winnipeg, ma alcuni elementi sembrano abbastanza interessanti per quanto visto nel recente passato e andranno rivalutati a partire dalla prossima stagione per capirne il vero potenziale.

D’altronde un ricambio generazionale è già parzialmente in atto all’interno del movimento italiano, con alcuni giovani in rampa di lancio che stanno cominciando a fare esperienza ai massimi livelli tra i senior come Gubbini, Elisa Roner e Giulia Di Nardo nel compound e Matteo Borsani, Matteo Bilisari e Roberta Di Francesco nel ricurvo con all’orizzonte Los Angeles 2028.