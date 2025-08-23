Sport in tv oggi (sabato 23 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 23 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la Vuelta di Spagna, che scatterà dall’Italia: la prima tappa si snoderà tra Torino e Novara. Gli amanti dei motori potranno invece gustarsi le qualifiche e la Sprint Race del GP di Ungheria, mentre l’Italia farà il proprio esordio ai Mondiali di rugby femminile incrociando la Francia in un incontro di fondamentale importanza per le speranze delle azzurre di farsi strada nella rassegna iridata.

Grande spettacolo a Rio de Janeiro, dove i Mondiali di ginnastica ritmica offriranno la finale all-around per gruppi (l’Italia vuole sognare in grande con le Farfalle). All’Idroscalo di Milano, invece, proseguono i Mondiali di canoa velocità e in Thailandia andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali di volley femminile. Da seguire anche i Mondiali di nuoto juniores e le finali dei tornei di tennis della settimana, che fanno da antipasto all’inizio degli US Open previsto domenica 24 agosto.

Piatto sontuoso per il grande calcio: iniziano Serie A, Serie B e Serie C, ma ovviamente si scenderà in campo anche nei principali campionati europei. In serata si giocherà Argentina-Nuova Zelanda per il Rugby Championship, da non dimenticare gli altri eventi ciclistici come Renewi Tour, Giro di Germania e Tour de l’Avenir. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 23 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 23 agosto

08.30 NUOTO – Mondiali juniores, batterie (diretta streaming su World Aquatics Tv)

08.40 MOTO3 – GP Ungheria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.50 CANOA VELOCITÀ – Mondiali, finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, canale YouTube di ICF Canoe Planet)

09.00 GOLF (DP World Tour) – British Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

09.25 MOTO2 – GP Ungheria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP Ungheria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Canada-Belgio, Repubblica Dominicana-Colombia (diretta streaming su VBTV)

11.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali juniores/under 23, sessione mattutina (diretta streaming sul canale YouTube di UCI)

11.35 CICLISMO – Renewi Tour, quarta tappa: Riemst-Bilzen Hoeselt (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 13.35)

11.45 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Spa-Francorchamps, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Germania-Kenya, Giappone-Camerun (diretta streaming su VBTV)

12.30 CICLISMO – Giro di Germania, terza tappa: Arnsberg-Kassel (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.00)

12.45 MOTO3 – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Australia-Samoa (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

13.20 CICLISMO – Vuelta di Spagna, prima tappa: Torino-Novara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 MOTORSPORT – DTM Sachsenring, gara-1 (diretta streaming su DAZN)

13.40 MOTO2 – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 VOLLEY (Mondiali U21) – Italia-Francia (diretta streaming su VBTV)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Cina-Messico, Turchia-Spagna (diretta streaming su VBTV)

15.00 MOTOGP – GP Ungheria, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Tour Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Polonia-Vietnam, Serbia-Ucraina (diretta streaming su VBTV)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Hoffenheim (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Eintracht Francoforte-Werder Brema, Friburgo-Augsburg, Heidenheim-Wolfsburg, Union Berlino-Stoccarda (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Scozia-Galles (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

15.55 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Spa-Francorchamps, gara (diretta streaming su Discovery+)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Avenir, prologo: Tignes-Tignes (diretta streaming sulla pagina Facebook di Tour de l’Avenir)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Paesi Bassi, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 NUOTO – Mondiali juniores, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, World Aquatics Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Paris FC (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

17.10 RUGBY (Rugby Championship) – Sudafrica-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.15 CICLISMO – Tour de l’Avenir, prologo: Tignes-Tignes (diretta streaming sulla pagina Facebook di Tour de l’Avenir)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Paesi Bassi, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali juniores/under 23, sessione pomeridiana (diretta streaming sul canale YouTube di UCI)

18.00 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Triestina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Trento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Pianese (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Carpi-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie A) – Genoa-Lecce (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Leeds (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Fiorentina-Como (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

18.30 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Canada-Fiji (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

19.00 GINNASTICA RITMICA – Mondiali, concorso generale per gruppi (diretta tv su Rai 2 dalle ore 19.00 alle ore 20.30, su RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 21.00 e su Rai Play Sport 2 dalle ore 21.30)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Auxerre (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Padova (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Elche (diretta streaming su DAZN)

20.00 TENNIS – WTA 250 Cleveland, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 258, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

20.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Lazio-Napoli (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Mantova (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Dolomiti Bellunesi (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Union Brescia-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Lecco-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Rimini-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 TRIATHLON – Supertri a Chicago (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Metz (non è prevista diretta tv/streaming)

21.15 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Francia-Italia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

23.00 TENNIS – ATP 250 Winston Salem, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.10 RUGBY (Rugby Championship) – Argentina-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Domenica 24 agosto

02.30 TENNIS – WTA 500 Monterrey, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)