The Ocean Race Europe 2025, Leg 2 – spettacolo e colpi di scena! Biotherm di Paul Meilhat compie un recupero impressionante e conquista la seconda tappa da Portsmouth a Cartagena, restando imbattuto in classifica. Una rimonta straordinaria arrivata dopo i forti venti nello Stretto di Gibilterra e grazie a una scelta tattica decisiva nel Mediterraneo, che ha permesso di superare Team Paprec Arkéa di Yoann Richomme, scivolato poi in terza posizione. Grande prova anche per Allagrande Mapei, lo scafo italiano guidato da Ambrogio Beccaria, che chiude al quarto posto dopo una regata combattuta e ricca di emozioni, davanti a Team Malizia con l'azzurra Francesca Clapcich a bordo. Con 25 punti su 25 disponibili, Biotherm resta la barca da battere, ma tutto è ancora aperto in vista della prossima tappa con arrivo a Nizza. La corsa continua, e la sfida per la vittoria finale è più viva che mai!