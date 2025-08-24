Raffaella Reggi e Sandra Cecchini: due icone del tennis italiano degli anni ’80 e ’90.

Due protagoniste assolute che hanno portato il tricolore in giro per il mondo, collezionando successi e scrivendo pagine indimenticabili della storia dello sport.

Raffaella Reggi, ex numero 13 del ranking WTA, vincitrice di 5 titoli del circuito maggiore.

Sandra Cecchini, ex numero 15 al mondo, con 11 trofei in carriera e una costanza ai massimi livelli.

Le due tenniste romagnole si raccontano ai microfoni di Sabrina Sgalaberna, condividendo ricordi, emozioni e i segreti di una carriera da vere campionesse.

