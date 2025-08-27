Rivoluzione calcio italiano: lanciato un progetto sugli U14 per valorizzare tecnica e dribbling

Il calcio italiano vuole uscire dalla crisi e prova a rilanciarsi verso il futuro con un nuovo progetto a lungo termine dedicato agli U14 e presentato ufficialmente dalla FIGC a margine del convegno organizzato dalla Lega Serie A e SFS ‘Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili’, andato in scena all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano.

Questa sperimentale iniziativa rappresenta di fatto un anello di congiunzione tra il progetto per lo sviluppo del calcio giovanile (fasce di età dai 6 ai 13 anni) coordinato da Cesare Prandelli e l’attività internazionale delle selezioni azzurre dagli Under 15 in su. L’obiettivo federale è quello di creare un valore aggiunto per il sistema calcio giovanile italiano, offrendo ai ragazzi una concreta opportunità di crescita individuale.

“Abbiamo illustrato il Progetto Under 14 facendo capire alle società che convocheremo il maggior numero possibile di calciatori per mapparli. I raduni saranno mensili e prevedranno esercitazioni tecniche mirate a stimolare le qualità individuali, perché il nostro modello di allenamento è basato sulla tecnica e sul dribbling“, spiega il coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili Maurizio Viscidi.

Sarà proprio Viscidi a guidare tecnicamente questo programma, che prevede la creazione di una struttura interna dedicata esclusivamente a questo progetto, che opererà in 11 Centri Federali Territoriali (CFT) con attività itineranti a copertura di tutto il territorio nazionale. L’intenzione della FIGC sarebbe quella di coinvolgere atleti tesserati sia per società professionistiche (Serie A, B e C) sia per quelle dilettantistiche (LND), con un’ampia rotazione dei convocati ed un monitoraggio costante per anticipare di oltre un anno lo scouting per la Nazionale U15. La Federazione specifica inoltre che ci sarà un occhio di riguardo per i ragazzi in ritardo nella crescita fisica e per quelli ancora in attesa di perfezionare il percorso verso il conseguimento della cittadinanza italiana.