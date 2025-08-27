Dopo la lunga pausa estiva, torna la Formula 1! Beatrice Frangione intervista Gianluca D’Alessandro (Motorsport.com) per fare il punto sul mondiale: “dove eravamo rimasti?” In studio con noi anche Luca Preti, per commentare la notizia del giorno: Cadillac ufficializza i suoi due piloti per la stagione 2026. A tornare in griglia saranno Valtteri Bottas e Sergio “Checo” Perez! Analisi, retroscena e prospettive su una seconda parte di campionato che si preannuncia molto interessante. Commenta con noi: chi vincerà la sfida tra McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes e ci saranno nuovi ingressi?