Lotta, Italia fuori dal podio con i liberisti ai Mondiali U20. Domani il debutto della femminile
L’Italia non riesce a sbloccarsi e resta a bocca asciutta anche dopo la terza giornata Campionati Mondiali Under 20 di lotta olimpica 2025, in corso di svolgimento sulle materassine bulgare di Samokov. Day-3 dedicato ancora interamente allo stile libero maschile con altre finali e le ultime eliminatorie, mentre da domani toccherà anche al settore femminile.
I due azzurri impegnati oggi sono stati estromessi purtroppo dalla rassegna iridata giovanile, perdendo la possibilità di conquistare la prima medaglia della spedizione italiana. Alessandro Nini, sconfitto ieri ai quarti dallo statunitense Luke Stanich nei 65 kg dopo due vittorie incoraggianti, è stato eliminato al secondo turno dei ripescaggi dal turco Abdullah Toprak mancando così l’accesso alla finale per il bronzo.
Buon percorso tutto sommato anche per Pasquale Liuzzi nei 61 kg, con due successi consecutivi per manifesta superiorità tecnica contro il moldavo Vasili Lazarev (sul 16-6) ed il macedone Stefan Stojkov (sul 12-2) prima di venire battuto ai quarti dal russo Magomedkhan Magamedkhanov vedendo poi sfumare anche l’ipotesi del ripescaggio.
Domani l’Italia verrà rappresentata da Fabiana Rinella nelle eliminatorie della categoria 55 kg, due mesi dopo essere salita sul terzo gradino del podio agli Europei Under 20 di Caorle.