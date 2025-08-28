Kalle Rovanpera fa suo lo shakedown del Rally del Paraguay. Da domani si inizia a fare sul serio

Con il classico shakedown ha preso ufficialmente il via il Rally del Paraguay, decimo e quintultimo appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato di Encamacion nel dipartimento di Itapùa, i piloti hanno rotto il ghiaccio in vista di una tappa di estrema importanza per il prosieguo del campionato.

Il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) si è aggiudicato lo shakedown davanti all’estone Ott Tanak (Hyundai i20) ed a Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris). Quarto il giapponese Takamoto Katsuta (Toyora GR Yaris), davanti al francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20). Sesto il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris), quindi alle sue spalle il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) e il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris).

La classifica generale, a cinque appuntamenti dalla conclusione (dopo il Paraguay sarà la volta di Cile, Europa, Giappone e Arabia Saudita) vede ancora al comando Elfyn Evans con 176 punti con 3 sole lunghezze su Kalle Rovanpera, mentre al terzo posto troviamo Sebastien Ogier (che ha deciso di puntare ufficialmente al suo ennesimo titolo iridato) con 163 punti a braccetto con Ott Tanak. Quinta posizione per Thierry Neuville con 125 punti.

Da domani a livello di programma si inizierà a fare sul serio. Il Rally del Paraguay, nella giornata di venerdì 29 agosto, proporrà ben otto stage per un totale di oltre 140 chilometri di prove speciali. Nel corso della mattinata sudamericana andranno in scena la SS1 Cambyreta 1 di 18.70 chilometri, quindi la SS2 Nueva Alborada 1 di 19.25, prima della SS3 Yerbatera 1 di 30.00 e la SS4 Autodromo 1 di 2.50. Nel pomeriggio i piloti andranno a ripetere le quattro prove speciali.