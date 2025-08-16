Jannik Sinner: “Atmane ha un enorme potenziale, è stato difficile ma sono molto contento”

Jannik Sinner prolunga il suo percorso netto sul cemento dell’Ohio e vola in finale al Masters 1000 di Cincinnati 2025 senza concedere neanche un set. Nel giorno del suo 24° compleanno, il numero uno al mondo si è sbarazzato in semifinale della rivelazione francese Terence Atmane per 7-6 6-2 e a questo punto sfiderà nell’ultimo atto uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev.

“È sempre una sfida complicata quando affronti un avversario sconosciuto, e trovarlo negli ultimi turni del torneo è ancora più difficile. Ha battuto giocatori fortissimi, era alla prima semifinale ATP e sapevo che sarei dovuto essere molto attento. Nel primo set ha servito davvero bene, ha un enorme potenziale e gli auguro il meglio“, esordisce l’altoatesino nell’intervista post-match.

“Ci sono due possibili tipologie di giorni di riposo, quelli in cui si recupera e quelli in cui ti senti bene fisicamente e puoi lavorare su qualcosa. Alla vigilia di questo torneo l’obiettivo era lo US Open, ma sono importanti anche i lavori che fai in palestra per arrivare pronti a New York. Viste le energie spese oggi, domani sarà una giornata di maggiore relax“, aggiunge il vincitore di Wimbledon.

Sinner ha poi risposto in italiano: “È stata una partita molto difficile. Lui ha fatto vedere perché è arrivato qua in semifinale, è davvero un ottimo giocatore. Serve molto bene, ma onestamente fa bene un po’ tutto. Sono contento di come ho gestito oggi la partita. Forse il primo set era anche un po’ più di esperienza da parte mia, però oggi posso essere molto contento. È stato un match molto importante per me. Ovviamente la finale sarà totalmente diversa, una partita diversa, ma innanzitutto sono contento di ritrovarmi in quella posizione lì. Poi vediamo come andrà lunedì”.