Golf: Miyu Yamashita rimane leader dopo tre giri, ma Kim e Lee riaprono tutti i giochi

Non c’è che dire: al Women’s British Open sono riaperti tutti i giochi in relazione alla vittoria finale. Vero, al comando c’è sempre la giapponese Miyu Yamashita, che ieri aveva fatto credere di poter chiudere la pratica già dopo metà gara, ma il moving day per buona misura rivoluziona le forze in campo al Royal Porthcawl con 18 buche ancora da percorrere. Il +2 odierno della nipponica la porta a -9, il che significa che c’è spazio per tante soluzioni ancora.

Due portano i nomi della sudcoreana A Lim Kim, già vincitrice dello US Women’s Open nel 2020, e dell’americana Andrea Lee. Per le due risalite rispettive di 5 e 7 posizioni: ora sono seconde e terze a -8 e -7 dopo aver girato in -5. All’atto pratico, per quello che è un Open quasi “delle outsider” non ci poteva quasi essere una conclusione differente, anche se il concetto di outsider va un po’ messo nel contesto che vede Yamashita numero 15 del mondo, Lee numero 28 e Kim numero 40.

Quarta posizione per quattro: a -6 ci sono le giapponesi Rio Takeda e Minami Katsu, l’inglese Charley Hull e l’americana Megan Khang. E sono proprio le due nipponiche a rappresentare i due estremi della situazione: se Takeda gira anche lei in +2, come Yamashita, Katsu infila una giornata magnifica, da -7, che le regala una scalata di 31 posti. Non è da meno nemmeno il +24 di Hull grazie al proprio -6, va detto.

Restano in ottava posizione due che risalgono, l’inglese Georgia Hall e la taiwanese Wei Ling Tsu, e una che scende di cinque posti, Chiara Tamburlini (oggi per la svizzera pari con il par): per tutte -4 complessivo e l’impressione che per la vittoria finale possa essere dura, anche se in un torneo come questo mai dire mai. In breve, quella di domani sarà una domenica completamente da vivere per mille ragioni.