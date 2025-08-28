Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Giuseppe Disabato Il 18enne marciatore pugliese si è messo in grande evidenza sin da quando appena quindicenne, nel 2022, ha vinto l’argento sui 10.000 metri di marcia degli europei under 18, per poi l’anno successivo ancora da allievo conquistare nella stessa disciplina il bronzo negli europei juniores, stesso metallo ottenuto nel 2024 nei campionati mondiali under 20 nella sua prima stagione da juniores. Nel 2025 infine la sua crescita agonistica è proseguita con la vittoria nella sua categoria nei campionati europei a squadre, e il recente argento negli europei juniores di Tampere. Per lui dal prossimo anno nuove importanti sfide entrando di fatto nella categoria degli assoluti, dove gareggerà sulla nuova disciplina dei 21,097 km, la stessa della maratona, che ha sostituito quella classica dei 20 km. Si ringrazia per la partecipazione il giudice internazionale di marcia Stefano La Sorda. Conduce: Ferdinando Savarese