Fred Kerley sospeso: ha saltato tre controlli anti-doping

Non avrebbe comunque partecipato ai Mondiali, avendo preso la decisione di non partecipare ai Trials statunitensi, ma ora Fred Kerley è stato addirittura sospeso e rischia fino a due anni di squalifica, anche se la decisione verrà impugnata dall’atleta e dai suoi legali.

La motivazione dello stop forzato viene spiegata dalla IU, la Integrity Unit di World Athletics, ovvero l’unità di integrità della federazione mondiale di atletica: lo sprinter si è rivelato irreperibile per tre volte nel corso di uno stesso anno solare ai controlli antidoping a sorpresa fuori competizione.

Gli atleti, infatti, devono costantemente rendere noti i loro spostamenti per gli eventuali controlli antidoping, per poter essere rintracciati nel caso in cui si debba essere sottoposti alle verifiche del caso: non essere reperibili per tre volte fa scattare la sospensione automatica.