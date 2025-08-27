Stefano Mei, campione europeo nei 10.000 metri a Stoccarda 1986 e leggenda del mezzofondo azzurro, racconta la sua trasformazione da atleta vincente a presidente della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Dalla pista alla scrivania, ha saputo guidare un profondo rinnovamento nella mentalità e nella gestione dell’atletica italiana, portando a risultati straordinari nel quadriennio 2021–2025. Le imprese di Diaz, Furlani e Dosso ai recenti Europei e Mondiali ne sono la prova Tra emozioni del passato, sfide manageriali e visione per Tokyo 2025 e Los Angeles 2028, Mei lancia anche un messaggio potente alle nuove generazioni di atleti: l’atletica può ancora unire e ispirare. #StefanoMei #FIDAL #AtleticaLeggera #FOCUSSummer #Tokyo2025 #LosAngeles2028 #Europei2024 #Nanchino2025 #SportItaliano #AliceLiverani #Mezzofondo #LeadershipSportiva ‍♀️ ️ Conduce Alice Liverani