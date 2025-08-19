In questa puntata di FOCUS-SUMMER al Fantini Club di Cervia Milano Marittima, la voce storica del motorsport italiano, Leo Turrini, si racconta a cuore aperto: dalle sue esperienze olimpiche fino al ruolo di opinionista su Sky Sport e firma di Profondo Rosso. Si affrontano senza filtri i temi più caldi del momento: Il bilancio di una stagione 2024 deludente per la Ferrari Il debutto di Hamilton in Rosso e le dinamiche con Leclerc Opinioni senza compromessi su SF‑25: nata male o ancora recuperabile? Riflessioni sui giovani campioni emergenti come Antonelli e Piastri Il significato del prestigioso premio giornalistico Ciliegia d’Oro 2024 Una chiacchierata tra tecnica, emozione e passione autentica, dallo sguardo di chi vive il cuore della motorsport italiana. Conduce Alice Liverani