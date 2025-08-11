Qual è il futuro del calcio italiano? E come sta cambiando il percorso che porta i giovani talenti dal settore giovanile al professionismo? Ne abbiamo parlato nella puntata odierna con un ospite d’eccezione: il presidente della Lega Calcio Professionistico, che ci ha raccontato le sfide, le opportunità e i progetti in corso per dare nuovo slancio al movimento calcistico nazionale. Dal vivaio alle grandi piazze, passando per il ruolo fondamentale dei club e delle strutture: un viaggio alla scoperta del presente e delle prospettive del nostro calcio. Conduce Alice Liverani dal Fantini Club, in un incontro ricco di spunti, curiosità e visioni per il futuro.