Penultima sessione di batterie ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025, e l’Italia mette a segno un altro en plein azzurro, con tutti gli atleti in gara qualificati al turno successivo. Le uniche defezioni sono quelle di Thomas Ceccon nei 50 dorso e Silvia Di Pietro nei 50 stile libero, scelte strategiche dovute ai troppi impegni ravvicinati nel programma. A brillare è soprattutto Sara Curtis, che continua la sua straordinaria ascesa: l’azzurra classe 2006 abbatte il suo stesso record italiano nei 50 stile libero, portandolo a 24″41 e qualificandosi per la semifinale con il terzo tempo assoluto. Un segnale fortissimo in vista della finale, con la giovane piemontese ormai pienamente tra le big dello sprint mondiale. Nei 50 dorso maschili, Christian Bacico supera un avvio complicato ma riesce comunque ad accedere alle semifinali con il 15° tempo. La sua crescita continua, e la semifinale potrà rappresentare un’occasione di ulteriore esperienza e miglioramento. In una gara molto tattica come i 50 rana femminili, sia Benedetta Pilato (30″46) che Anita Bottazzo (30″42) ottengono il pass per la semifinale rispettivamente con l’ottavo e il settimo tempo. Nessuna delle due ha forzato più del necessario, ma l’accesso alla finale è ampiamente alla portata per entrambe. Infine, la 4×100 stile libero mista chiude in crescendo: Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri, Sofia Tarantino e Matilde Menicucci centrano la finale con il sesto tempo complessivo, nonostante una batteria molto competitiva che ha visto l’eliminazione eccellente di Australia, Cina e Gran Bretagna. Questo pomeriggio gli azzurri cercheranno di sfruttare al meglio questa grande occasione per lottare per le medaglie.