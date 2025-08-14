Altri video
Atp Cincinnati puntata 4: Contro Sinner non bastano gli assi nella manica!
FOCUS SUMMER – il viaggio di Massimiliano Ambesi nel racconto dello sport
Dentro la corsa estrema: l’ultrarunner Luca Del Pero, endurance tra mente e montagna, ospite a Run2U
Bitto Di Paolo: la voce del beach volley racconta la sua nuova avventura con Andrea Bocelli
Sprint Zone torna con un ospite speciale per l’appuntamento del giovedì: Diego Nappi! ⚡
Il giovanissimo velocista sardo, classe 2006, ha festeggiato i suoi 18 anni il 10 agosto, appena un giorno dopo la straordinaria vittoria ai Campionati Europei U20 di Tampere nei 200 metri .
Con un tempo di 20”77 (vento contrario di -3.0 m/s) in finale e un personale di 20”76 in semifinale, Diego ha mostrato velocità, potenza e gestione di gara da campione vero.
Dopo l’oro ai Campionati Europei U18 2024, questo nuovo trionfo lo proietta tra le grandi promesse dell’atletica azzurra.
E chissà… con la forma e la tenuta mostrate, potrebbe arrivare anche la convocazione nella staffetta 4×100 per i Mondiali di Tokyo 2025, complice qualche problema fisico tra i big della velocità italiana.
Conduce: Ferdinando Savarese
Appuntamento imperdibile, giovedì su Sprint Zone!
#DiegoNappi #AtleticaLeggera #SprintZone #Velocità #Athletics #TrackAndField #CampionatiEuropeiU20 #Tokyo2025 #4×100 #ItalyTeam #GiovaniTalenti #200metri #OroEuropeo ⚡