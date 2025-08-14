Sprint Zone torna con un ospite speciale per l’appuntamento del giovedì: Diego Nappi! ⚡

Il giovanissimo velocista sardo, classe 2006, ha festeggiato i suoi 18 anni il 10 agosto, appena un giorno dopo la straordinaria vittoria ai Campionati Europei U20 di Tampere nei 200 metri .

Con un tempo di 20”77 (vento contrario di -3.0 m/s) in finale e un personale di 20”76 in semifinale, Diego ha mostrato velocità, potenza e gestione di gara da campione vero.

Dopo l’oro ai Campionati Europei U18 2024, questo nuovo trionfo lo proietta tra le grandi promesse dell’atletica azzurra.

E chissà… con la forma e la tenuta mostrate, potrebbe arrivare anche la convocazione nella staffetta 4×100 per i Mondiali di Tokyo 2025, complice qualche problema fisico tra i big della velocità italiana.

Conduce: Ferdinando Savarese

Appuntamento imperdibile, giovedì su Sprint Zone!

