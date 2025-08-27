L’atleta paralimpico Loris Cappanna protagonista a Run2u! In un’intervista intensa e motivante, Loris racconta il suo percorso fatto di sfide, resilienza e amore per lo sport. Un esempio autentico di determinazione, capace di ispirare chiunque. Scopri il suo percorso, le sfide affrontate e come lo sport gli ha cambiato la vita e come Loris hae ha trasformato le difficoltà in forza e perché lo sport è sinonimo di inclusione e rinascita. Non perderti questa straordinaria storia di vita e coraggio! Guarda l’intervista completa e lasciati ispirare! Segui Run2u per altri contenuti su sport, inclusione e storie straordinarie! #LorisCappanna #Run2u #Paralimpico #Inclusione #SportPerTutti