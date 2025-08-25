Basket
Basket 3×3, i convocati dell’Italia verso la Coppa Europa. Debutto per Amedeo Della Valle
C’è anche Amedeo Della Valle tra i nomi degli azzurri convocati per il raduno di preparazione in vista della Coppa Europa maschile di basket 3×3, in programma a Copenaghen da venerdì 5 a domenica 7 settembre. Il CT Claudio Negri ha selezionato otto giocatori per il ritiro dal 1° settembre a Olgiate Olona (Varese), ma alla fine solamente in quattro potranno partecipare al torneo continentale.
Si tratta della prima convocazione in una Nazionale 3×3 per Della Valle, che ha accettato nei mesi scorsi di provare questa nuova avventura con il sogno di qualificare l’Italia per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Si preannuncia un’impresa ai limiti dell’impossibile per il movimento azzurro, attualmente molto distante dall’élite europea e globale della disciplina soprattutto tra gli uomini.
Il nuovo progetto del 32enne portacolori della Germani Brescia partirà in ogni caso tra pochi giorni con il primo raduno in una Nazionale 3×3 che vede nel ruolo capo delegazione una vecchia conoscenza della pallacanestro italiana come Stefano Mancinelli. Di seguito l’elenco dei convocati per il raduno di preparazione dell’Italia verso la Coppa Europa di basket 3×3 a Copenaghen.
CONVOCATI ITALIA COPPA EUROPA BASKET 3X3 A COPENAGHEN
Amedeo Della Valle 1993
Lorenzo Donadio 2001
Carlo Fumagalli 1996
Raphael Gaspardo 1993
Flavio Gay 1998
Matteo Gherardini 2004
Lorenzo Lovato 2001
Dario Masciarelli 1998
A disposizione
Matteo Corgnati 2004
Morgan Rashed 2002