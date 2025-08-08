Atletica, Sibilio si testa sui 400 metri al Meeting Brazzale. In gara anche Weir, Molinarolo e Osakue

Prosegue il lungo percorso di avvicinamento verso i Mondiali di Tokyo (13-21 settembre) per alcuni azzurri che faranno parte della spedizione in Giappone. Una settimana dopo gli Assoluti di Caorle, tornano in azione domani pomeriggio (sabato 9 agosto) diversi elementi della Nazionale italiana in occasione del settimo Meeting Brazzale, in programma allo stadio Renato Mancassola di Lonigo (provincia di Vicenza).

La gara più interessante in pista sarà probabilmente il 400 metri uomini, con il primatista italiano e argento europeo dei 400hs Alessandro Sibilio che si cimenta sulla distanza piana per continuare ad inseguire la forma ottimale verso la rassegna iridata. Presente in Veneto anche un altro possibile tassello della 4×400 italiana come Brayan Lopez, reduce dal terzo posto agli Assoluti.

Per quanto riguarda gli sprinter sarà impegnato sui 100 metri l’argento mondiale della staffetta Roberto Rigali, mentre negli 800 sono attese Elena Bellò e Serena Troiani. Focus sulle pedane, che promettono degli spunti intriganti soprattutto grazie alla partecipazione di Zane Weir (sopra i 21 metri nelle ultime due gare) e Nick Ponzio nel getto del peso.

Figurano nell’entry list anche due finaliste olimpiche di Parigi con la maglia azzurra: Elisa Molinarolo nell’asta e la primatista italiana Daisy Osakue nel disco. Curiosità anche per Ottavia Cestonaro nel triplo e Giovanni Frattini nel giavellotto, che dovranno misurarsi con due big internazionali come i tedeschi Caroline Joyeux e Thomas Rohler.