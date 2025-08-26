Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Alice Muraro La 25enne ostacolista vicentina ha cambiato i suoi orizzonti internazionali dalla scorsa stagione agonistica che l’ha visto presente sia agli europei di Roma che alle Olimpiadi di Parigi, per quelle che sono state le sue prime grandi esperienze assolute. Nel 2025 ha programmato la preparazione nel migliore dei modi raggiungendo il suo primo obiettivo rappresentato dalla vittoria bis, dopo quella del 2023, nelle Universiadi a Bochum dove soprattutto ha ottenuto il proprio personale e minimo diretto sui 400 H per i mondiali a Tokyo con 54”60, per poi successivamente migliorarsi ancora con la vittoria agli Assoluti di Caorle grazie al crono di 54”57. L’obiettivo per il Giappone, nella sua prima esperienza in un campionato iridato, sarà dunque quello di provare a progredire ulteriormente. Conduce: Ferdinando Savarese