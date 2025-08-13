A che ora Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy oggi, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Reduci da una convincente vittoria al primo turno contro gli abbordabili Nathaniel Lammons e David Pel, la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori torna in campo stasera per affrontare i padroni di casa americani Robert Cash e JJ Tracy negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025, ultimo grande torneo di preparazione verso gli US Open.

Il binomio italiano, accreditato della sesta testa di serie in Ohio, vuole continuare a mettere in cascina dei punti fondamentali per avvicinarsi al grande obiettivo della seconda qualificazione consecutiva alle ATP Finals di Torino in doppio. Si preannuncia una sfida abbastanza impegnativa contro i vincitori del torneo di Los Cabos, ammessi a Cincinnati grazie ad una wild card.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy, valevole come secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-CASH/TRACY CINCINNATI 2025

Mercoledì 13 agosto

Champions’ Court – Inizio alle ore 17.00

N. Mektic/R. Ram vs K. Krawietz/T. Puetz

A seguire

M. Ebden/J. Thompson vs J. Cash/L. Glasspool

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs R. Cash/J. Tracy

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-CASH/TRACY CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.