Zheng Qinwen si opera al gomito destro. A forte rischio la sua presenza in BJK Cup contro l’Italia

Nei giorni scorsi Zheng Qinwen si è sottoposta con successo ad un intervento chirurgico con l’obiettivo di risolvere definitivamente un problema al gomito destro che si stava portando dietro da alcuni mesi. La numero 6 del ranking WTA, campionessa olimpica a Parigi 2024, deve dunque fermarsi per affrontare un percorso di recupero che la porterà con ogni probabilità a saltare tutta la tournée estiva sul cemento americano (compresi gli US Open).

“Negli ultimi mesi ho dovuto fare i conti con un dolore costante al gomito destro durante gli allenamenti e le partite. Nonostante abbia provato vari trattamenti per gestirlo, il fastidio non è mai scomparso del tutto. Dopo aver consultato specialisti del gomito e discusso a lungo con il mio team, abbiamo deciso che la chirurgia artroscopica fosse l’opzione migliore per risolvere completamente il problema. Ieri mi sono sottoposta all’intervento con successo, e sono grata di essermi lasciata tutto questo alle spalle“, rivela la tennista cinese in un post su Instagram.

“Ora inizia il percorso di recupero. Nelle prossime settimane e mesi mi concentrerò interamente sulla riabilitazione, facendo tutto il possibile per tornare più forte. Questa è solo una breve pausa e la vedo come un passaggio necessario verso una versione migliore di me stessa in campo. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto e incoraggiamento. Non vedo l’ora di tornare: a presto!“, scrive la giocatrice asiatica.

A questo punto è a forte rischio anche la sua partecipazione alla fase finale della Billie Jean King Cup, che si terrà proprio a Shenzhen dal 16 al 21 settembre. Zheng sarebbe (il condizionale è d’obbligo in questo caso) la stella della squadra cinese padrona di casa, che affronterà ai quarti di finale l’Italia campione in carica.