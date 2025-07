Nell’incontro valevole per i quarti di finale del torneo femminile dei campionati del mondo l’Italia perde 12-9 contro l’Ungheria ed esce dalla lotta per le medaglie. Le azzurre chiuderanno il torneo lottando per i piazzamenti dalla quinta all’ottava posizione. Stefano Posterivo commenta la prestazione di una formazione azzurra che tiene bene il campo, ribatte colpo su colpo alle rivali e cede alla distanza pagando a caro prezzo qualche errore di troppo in fase offensiva e un livello di esperienza minore rispetto alle rivali.