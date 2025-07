Volley, l’Italia conquista il bronzo alle Universiadi: Sani, Guozzi e Magalini in spolvero

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di volley maschile che ha animato le Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Dopo aver perso contro il Brasile al tie-break, gli azzurri hanno battuto il Giappone per 3-1 (34-32; 25-19; 23-25; 25-16) nell’atto conclusivo che metteva in palio il terzo gradino del podio alla Max Schmeling Halle di Berlino (Germania).

La nostra Nazionale è stata impegnata in un primo set infinito contro gli asiatici, l’ha spuntata e si è issata sul 2-0. A quel punto i nipponici sono riusciti ad accorciare le distanze, poi gli azzurri hanno alzato il ritmo nel quarto set e sono riusciti a chiudere i conti con disinvoltura. Arriva così la seconda medaglia per la pallavolo tricolore in questa kermesse dopo l’oro conquistato ieri sera dalla squadra femminile.

Prova di grande impatto da parte dello schiacciatore Francesco Sani (21 punti) affiancato di banda da Giulio Magalini (13), in doppia cifra anche l’opposto Tommaso Guozzo (19 punti) sotto la regia di Mattia Boninfante, mentre al centro hanno giocato Francesco Comparoni (4) e Andrea Truocchio (5), Damiano Catania il libero. Tra le fila del Giappone il miglior è stato il martello Naoya Fujiwara (23 punti).