Volley femminile, l’Italia vola ai quarti ai Mondiali U19: Talarico top scorer, ora un ostacolo di spessore

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 19 di volley femminile, sconfiggendo l’Argentina per 3-1 (25-17; 22-25; 25-12; 25-12). La nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia a Vrnjacka Banja (Serbia), imponendosi nel primo turno a eliminazione diretta dopo aver infilato cinque vittorie consecutive nella fase a gironi.

Le azzurre si sono distratte nel secondo set, ma poi si sono rimesse prontamente in carreggiata e hanno dominato i due parziali successivi proseguendo così l’avventura nella rassegna iridata. Le ragazze di coach Roberta Maioli torneranno in campo venerdì 11 luglio per affrontare gli USA, che hanno avuto la meglio sulla Germania al tie-break.

Prova sopra le righe da parte delle centrali Alessandra Talarico (13 punti, 6 muri) e Veronica Quero (11 punti, 2 muri, 2 ace) e delle attaccanti Ludovica Tosini (12 punti) e Caterina Peroni (12) sotto la regia di Asia Spaziano (10 punti, 2 muri, 2 ace), 3 punti per l’altra attaccante Stella Caruso. Tra le fila dell’Argentina la migliore è stata l’opposto Tomasa (17 punti).