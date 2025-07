Tuffi, la Cina conquista tre ori nell’ultima giornata delle Universiadi

Si sono chiuse le Universiadi per i tuffi ed in quest’ultima giornata sono arrivate tre medaglie d’oro per la Cina, che ha concluso la manifestazione con venti medaglie totali (12 ori e 8 argenti). Nella finale del metro femminile c’è stata la doppietta cinese, con il successo di Ouyang Yu (273.85) davanti alla connazionale Wang Yi (266.25). Terzo posto e medaglia di bronzo per l’americana Avery Grace Giese (249.20).

In gara erano presenti anche due azzurre. La migliore è stata Matilde Borello, che ha concluso in nona posizione con il punteggio complessivo di 229.00. Undicesimo posto, invece, per Elettra Neroni, che ha terminato con 207.05 punti.

La Cina si è poi imposta nel sincro maschile dai tre metri. La coppia composta da Zhang Wenao e Hu Yakang ha vinto l’oro, essendo l’unica a superare il muro dei 400 punti (412.62). Medaglia d’argento per gli americani Sollenberger/Sitz (380.34), mentre il bronzo è andato ai sudcoreani Kim Jiwook/Kim Yeongtaek (355.56).

A completare la tripletta d’oro della Cina è stata la gara del sincro misto dalla piattaforma. Successo per i cinesi Zheng Junzhi e Wang Weiying (341.94) davanti agli americani McAfee/Springfield (291.36) e ai sudocoreani Kim Nahyun e Kim Yeongtaek (266.82).