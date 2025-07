Softball in lutto: è morta Veronica Casella, head coach delle Mia Office Blue Girls Pianoro

Un’altra terribile perdita nella famiglia del baseball e del softball. Oggi, giovedì 31 luglio, è morta Veronica Casella, head coach delle Mia Office Blue Girls Pianoro, formazione facente parte del massimo campionato. La notizia è arrivata tramite un comunicato diramato dalla FIBS nel tardo pomeriggio.

L’allenatrice, classe 1987, da tempo combatteva con una brutta malattia che non le ha comunque impedito di seguire eroicamente anche durante questa stagione le sue ragazze, portandole a risultati molto significativi. Non a caso la squadra bolognese ha staccato il pass per le semifinali delle Italian Softball Series, dove affronterà la Italposa Forlì.

“Un altro grave lutto ha colpito la famiglia del baseball e softball italiano – si legge nel comunicato FIBS – nella giornata di giovedì 31 luglio è venuta a mancare Veronica Casella, head coach della Mia Office Blue Girls Bologna e figura di riferimento del nostro movimento. Nata a Bologna nel 1987, dopo una carriera da giocatrice che l’aveva vista in campo sia sul diamante di Macerata che su quello di Pianoro, Casella è diventata con il tempo una delle colonne del club, universalmente apprezzata per le capacità, la passione, l’empatia e la disponibilità. Con la forza che l’ha sempre contraddistinta, ha affrontato una malattia feroce, non facendo mai mancare la sua presenza e il suo supporto anche in un’annata, come questa, funestata da diversi momenti drammatici in casa Blue Girls. Alla famiglia di Veronica e a tutto l’ambiente delle Blue Girls, vanno le più sentite condoglianze da parte del Presidente Mazzieri, in rappresentanza del Consiglio Federale, e del Segretario Generale Curti a nome di dipendenti e collaboratori FIBS”.

La scomparsa prematura di Veronica Casella arriva a pochi mesi di distanza da quella di Alice Morelli, giocatrice ed allenatrice (settore giovanile) anche lei in forza alle Blue Girls venuta a mancare lo scorso 25 aprile.