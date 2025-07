Serie A 2025/26: la corsa allo scudetto è aperta, ma chi parte come favorito?

All’inizio della Serie A 2025/2026 manca poco meno di un mese e in un mese, si sa, può succedere di tutto. Il calciomercato è aperto e tantissime squadre devono ancora terminare di modellare le loro rose, che come ormai ogni anno verranno definitivamente ultimate solo a campionato già iniziato. Nelle griglie di partenza ci sono già club che partono più avanti rispetto ad altri. Le quote offerte dai migliori siti scommesse presenti sul mercato italiano, infatti, indicano il Napoli come favorito assoluto per la vittoria della prossima Serie A con una quota di 2,50, seguito dall’Inter a 3,75. La Juventus, invece, si attesta invece intorno a quota 4,50–5,00, mentre il Milan è attualmente a quota 6,00. I siti scommesse aggiornano in tempo reale le loro valutazioni, modificando le quote sulla base degli sviluppi di mercato e delle prime uscite ufficiali delle squadre, offrendo così un termometro attendibile dell’andamento delle favorite.



Le operazioni di mercato più significative fino a questo momento



Ad influenzare le previsioni dei siti di scommesse, spesso aggiornate in tempo reale, non è tanto il rendimento della stagione precedente, anche se un pochino ovviamente se ne tiene conto. In particolar modo, infatti, sono le operazioni di mercato svolte fino a questo momento a stabilire delle gerarchie iniziali. Oltre alle prime due classificate dello scorso campionato, rispettivamente Napoli ed Inter, le altre due favorite, qualche gradino sotto, sono Juventus e Milan, che però non vengono di certo da una stagione brillante.

Questo discorso vale soprattutto per i rossoneri, che a differenza dei bianconeri arrivati comunque quarti, non sono riusciti nemmeno a centrare un piazzamento europeo prima sotto la gestione Fonseca e poi sotto quella di Conçeiçao. La differenza in questo senso nelle quote di partenza la fa l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, che in passato, oltre ad aver vinto la bellezza di 5 scudetti con la Juventus, ha già vinto un campionato proprio con il Milan nella stagione 2010/2011. Il mercato è ancora tutto da sviluppare, ma nel frattempo, oltre alla clamorosa cessione di Theo Hernandez, sono stati definiti gli acquisti di Luka Modric, Samuele Ricci, Pervis Estupin̈an e Pietro Terracciano. Da segnalare anche l’importante rientro dal prestito di Alexis Saelemaekers. La Juventus invece, confermato Igor Tudor sulla propria panchina, sul mercato si è ancora mossa poco, ma perso, perlomeno per il momento, Kolo Muani si è subito mobilitata per accaparrarsi a parametro zero Jonathan David, ormai ex attaccante del Lille classe 2000. La più scatenata tra quelle citate è senza ombra di dubbio il Napoli. I partenopei, dopo aver vinto il loro quarto scudetto (il secondo in tre anni), hanno confermato Antonio Conte sulla propria panchina. Inoltre, hanno già finalizzato gli acquisti di Kevin De Bruyne, Noa Lang, Lorenzo Lucca, Sam Beukema e Luca Marianucci. Ed infine c’è l’Inter con Christian Chivu in qualità di nuovo allenatore e che già da prima del Mondiale per Club aveva chiuso i trasferimenti di Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic.



Cosa dicono i bookie sullo scudetto?



Per lo scudetto, quindi, Napoli ed Inter sono le strafavorite rispettivamente a quota 2,50 e 3,75, mentre Juventus e Milan rispettivamente sono a 4,50 e 6,00. Segue la Roma di Gian Piero Gasperini a 12,00, con l’Atalanta di Ivan Juric più lontana a 25,00. Subito dopo troviamo la Lazio a quota 30,00. Le oscillazioni indicano quindi una situazione competitiva ma poco definita, dove ogni operazione di mercato o prestazione in campionato può rimodellare in fretta le gerarchie. Malgrado le valutazioni dei bookmaker offrano indicazioni utili, quindi, saranno sempre il campo, il rendimento nelle prime giornate e l’adattamento ai nuovi innesti a determinare le vere e proprie favorite per lo scudetto.