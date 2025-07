Scherma, Mondiali 2025: i tabelloni degli azzurri nelle gare a squadre di fioretto maschile e nella spada femminile

Il calendario dei Mondiali di scherma a Tbilisi è decisamente diverso rispetto a quello delle edizioni passate ed infatti oggi, con ancora due prove individuali da terminare (sciabola donne e spada uomini) sono in programma gli assalti del tabellone principale che porteranno alle medaglie nelle gare a squadre di fioretto maschile e spada femminile.

L’Italia va a caccia di quel titolo iridato che finora le è sfuggito in questa rassegna iridata. Fiorettisti e spadiste non sono riusciti a centrare medaglie nell’individuale, mentre ieri sono arrivati tre bronzi con Luca Curatoli, Martina Favaretto ed Anna Cristino, tutti fermati ad un passo dalla finale.

Sui fiorettisti c’è grandissima attesa, perchè il quartetto composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi parte assolutamente con un unico obiettivo, quello della vittoria. Gli azzurri ritorneranno in pedana, dopo la comoda vittoria di ieri contro la Croazia, per affrontare Singapore agli ottavi. Lo sguardo è già rivolto al quarto contro Polonia o Corea del Sud e successivamente alla semifinale che sarà con ogni probabilità con la Francia. In finale atteso duello con gli Stati Uniti, ma gli americani devono stare attenti a Giappone, Hong Kong ed Ungheria.

Anche le spadiste (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk) hanno come obiettivo quello della vittoria ed il quartetto azzurro si presenta da numero uno del tabellone. L’ottavo con Hong Kong non dovrebbe riservare sorprese, ma i fari sono già puntati sul difficilissimo quarto di finale contro la sempre pericolosa Estonia. Sarà una sfida durissima e che si spera possa aprire la porta verso una semifinale contro Francia o Polonia. In finale poi da capire che avversaria potrebbe arrivare, con Corea del Sud, Russia ed Ucraina leggermente favorite sulle altre.