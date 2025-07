Scherma, Mondiali 2025: i tabelloni degli azzurri nel fioretto maschile e nella spada femminile

Si assegnano le prime medaglie ai Mondiali di scherma a Tbilisi. In programma ci sono la prova individuale di fioretto maschile e spada femminile. Andiamo ad analizzare i due tabelloni, con un’Italia che si presenta assolutamente con otto carte da medaglia e che punta anche a vincere già il primo oro della rassegna iridata.

Nel fioretto maschile c’è la possibilità di un derby italiano nei quarti di finale tra Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, che sono i due principali favoriti nel secondo quadrante. In questa zona di tabellone i principali pericoli sono rappresentati dal fiorettista di Hong Kong, Choi Chun Yi Ryan, e l’americano Gerek Meinhardt, che gli azzurri potrebbero trovare agli ottavi. Nell’eventuale semifinale dovrebbe esserci l’americano Alexander Massialas, numero uno del tabellone, che nei quarti dovrebbe trovare uno tra lo spagnolo Carlos Llavador e il ceco Alexander Choupenitch.

Il terzo quadrante è quello presidiato dal campione in carica Tommaso Marini. Il marchigiano sogna la doppietta, ma dovrà comunque prima superare agli ottavi probabilmente il giapponese Kazuki Iimura ed il quarto con l’americano Nick Itkin. Nell’ultimo quadrante è invece presente Alessio Foconi, che forse ha il tabellone più complicato tra gli azzurri, anche solo per l’eventuale ottavo di finale con il bi-campione olimpico Ka Long Cheung.

Nella spada femminile le azzurre sono divise equamente in ogni quadrante. Nel primo è presente Alberta Santuccio, che ovviamente ha nel mirino i quarti di finale, dove potrebbe trovarsi di fronte l’ungherese Eszter Muhari, numero uno del seeding. Attenzione comunque fin da subito all’assalto con l’ucraina Brovko e poi successivamente anche l’altra ucraina Maksymenko ed il probabile ottavo con la russa Murtazaeva. Secondo quadrante con invece Rossella Fiamingo, che esordirà con la tedesca Hess Sancho e soprattutto dopo ha un complicatissimo secondo assalto o con l’ucraina Kryvytska o la cinese Shi. Forse superato questo ostacolo la siciliana potrebbe anche sognare.

Nel terzo, invece, c’è Giulia Rizzi, che ha nel probabile secondo turno con la francese Candassamy forse il vero pericolo per una strada che può davvero portarla alla semifinale (quarto probabile con l’estone Differt). Attenzione poi nell’ultimo quadrante alla giovane Sara Kowalczyk, che potrebbe far saltare il banco in una zona di tabellone che dovrebbe vederla con l’ottavo contro Hsieh Kaylin Sin Yan e il quarto con la coreana Sera Song

IL TABELLONE DEL FIORETTO MASCHILE

IL TABELLONE DELLA SPADA FEMMINILE

MONDIALI SCHERMA 2025 OGGI: ASSALTI AZZURRI PRIMO TURNO

FIORETTO MASCHILE (dalle 7.00)

Bianchi (ITA) – Holy (Cze)

Macchi (ITA) – Files (Cro)

Marini (ITA) – Nijs (Bel)

Foconi (ITA) – Wong (Can)

SPADA FEMMINILE (dalle 8.00)

Santuccio (ITA) – Brovko (Ukr)

Fiamingo (ITA) – Hess Sancho (Ger)

Rizzi (ITA) – Asis (Ven)

Kowalczyk (ITA) – Prosina (Lat)