Scherma, domani il via ai Mondiali in Georgia. L’Italia vuole essere protagonista principale

Si alzerà domani il sipario sui Mondiali 2025 di scherma, in programma fino al 30 luglio a Tbilisi. Sarà una prima volta assoluta per la Georgia, come nazione ospitante della rassegna iridata. Un altro esempio di come ormai la scherma stia diventando sempre di più uno sport globale e che espande sempre di più i propri confini, anche in paesi che non hanno sempre fatto parte con costanza della geografia sportiva.

Un calendario di gare abbastanza particolare quello stilato per questa rassegna iridata. A differenza degli anni passati non ci saranno le prime tre giornate dedicate solo alle qualificazioni delle prove individuali, ma fin dal secondo giorno si comincerà con l’assegnazione delle medaglie (fioretto maschile e spada femminile). Ci saranno dunque alcune giornate “vuote”, dedicate solo alla fase di qualificazione al tabellone principale o ai primissimi assalti delle gare a squadre, come accadrà al penultimo giorno con spada maschile e sciabola femminile.

C’è chiaramente grande attesa per l’Italia, che come sempre si presenta ai nastri di partenza come una delle nazioni di riferimento e che punta a vincere il medagliere. Nell’ultima rassegna iridata a Milano le medaglie per l’Italia erano state ben dieci con addirittura quattro ori, ma successivamente c’era stata l’amarezza per un’Olimpiade di Parigi con solo un oro. Tante le avversarie dell’Italia, non solo le storiche rivali europee come Francia e Ungheria, ma anche Giappone e Stati Uniti.

Le ambizioni azzurre passano come spesso accade dal fioretto. Sia in campo femminile che in quello maschile l’Italia ha svariate carte da giocare per conquistare il titolo mondiale ed è importantissimo in questo caso il ritorno in pedana di Martina Favaretto, che ha saltato gli Europei per infortunio. Non solo le gare individuali, ma Italia che punta alla doppietta d’0ro nel fioretto nelle gare a squadre, con i quartetti azzurri entrambi favoriti.

Dalla spada femminile ci si aspetta molto, sia individualmente sia con la squadra, che negli ultimi anni (oro olimpico su tutto) non ha mai deluso nei grandi appuntamenti. Spadisti, sciabolatori e sciabolatrici possono recitare il ruolo degli outsider di lusso e regalare ulteriori soddisfazioni e medaglie ad un’Italia che vuole essere protagonista.