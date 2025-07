Ospite speciale di questa puntata è Franco Bragagna, la voce inconfondibile dell’atletica in TV. Con il suo stile unico, tecnico ma capace di emozionare, ci accompagna in un viaggio tra cronaca sportiva, passione per la corsa e riflessioni personali. Un racconto autentico, fatto da chi la corsa la vive e la sa raccontare come pochi altri. Poi come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandarci i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!