Perché Kimi Antonelli è stato eliminato nel Q1? Le grandi difficoltà in Belgio dopo il testacoda

Le tre settimane di stop non sembrano aver sortito i benefici sperati per quanto riguarda Kimi Antonelli, eliminato in Q1 a Spa-Francorchamps sia nella Sprint Qualifying del venerdì che nella qualifica tradizionale del sabato e costretto a rimontare dalle retrovie in vista del Gran Premio del Belgio 2025, valevole come tredicesimo appuntamento della sua stagione da rookie in Formula Uno.

Il diciottenne di Casalecchio di Reno non è andato oltre un modesto 18° posto davanti solamente alle Aston Martin, facendo tanta fatica a trovare un buon feeling con la sua Mercedes W16 nel circuito delle Ardenne e pagando dazio sul giro secco rispetto a quasi tutto il midfield. Una battuta d’arresto abbastanza pesante, che non cancella comunque gli ottimi sprazzi evidenziati nella prima metà del campionato come la pole Sprint di Miami ed il podio in Canada.

“Manca la confidenza, faccio fatica a estrarre il massimo della macchina. È un momento difficile, dobbiamo ritrovare la luce in fondo al tunnel. La vettura ultimamente ha cominciato a esser molto nervosa in ingresso e per come guido io faccio fatica perché non la riesco a portare alla velocità che voglio. Dovendo cambiare il mio stile di guida vado più piano“, ha spiegato il bolognese classe 2006 ai microfoni di Sky Sport.

Un periodo molto difficile dunque per Kimi, che domani proverà ad inventarsi qualcosa di speciale partendo quasi sicuramente dalla pit-lane nel tentativo di stravolgere l’assetto della macchina e andare all-in verso una probabile gara bagnata. Vedremo se il meteo pazzo di Spa potrà offrire delle opportunità importanti anche a chi scatta in fondo al gruppo, un po’ come avvenuto a Silverstone con Nico Hulkenberg.