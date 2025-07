In questo nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, il giornalista sportivo Pepe Ferrario ci racconta la sua esperienza alla Lavaredo Ultra Trail, una delle gare di corsa in montagna più iconiche al mondo. Dai paesaggi mozzafiato delle Dolomiti ai 50 km della sua ultima sfida, Ferrario ci svela come ci si prepara fisicamente e mentalmente a una ultra trail, dove la resistenza è tutto e il traguardo va ben oltre i classici 42,195 km della maratona. Ma non finisce qui: scopriamo anche il suo straordinario percorso da maratoneta amatore, con oltre 30 maratone all’attivo e il prestigioso traguardo delle 6 World Marathon Majors conquistate (New York, Chicago, Boston, Berlino, Londra, Tokyo). Una puntata imperdibile per chi ama la corsa in tutte le sue forme: pista, strada, trail e ultra. Conduce Ferdinando Savarese.