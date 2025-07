Dopo Tokyo e Roma sembrava vicina al ritiro. Invece, Francesca Fangio è tornata a Livorno, ha ritrovato l’entusiasmo e oggi vola ai Mondiali di Singapore 2025 con nuovi obiettivi e tempi vicini al suo record italiano nei 200 rana (2:23.06). In questa intervista esclusiva, Francesca ci racconta: Il momento in cui ha pensato di mollare… e perché ha deciso di tornare Il ritorno a casa e il valore di Livorno nella sua rinascita Come si studia una gara tattica come i 200 rana ⏱ Le delusioni vissute per pochi centesimi… e come le ha superate I nuovi obiettivi per Mondiali, Europei e oltre Una storia di determinazione, tecnica e amore per il nuoto. Conduce Alice Liverani Commenta, condividi e iscriviti per altri focus sul nuoto azzurro! #nuoto #FrancescaFangio #Singapore2025 #200rana #recorditaliano #rinascita #AliceLiverani ‍♀️