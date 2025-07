Mountain bike: ai Campionati Italiani vincono Luca Braidot e Martina Berta

Campionati italiani di mountain bike per la categoria di cross country, quella olimpica, che sono andati in scena oggi a Tabiano Terme, in Emilia Romagna.

Tra gli uomini conquista il suo quinto titolo della carriera Luca Braidot con al solita classe ed esperienza. Il 34enne ha prevalso su Juri Zanotti, che ha disputato una gran gara sfidando il poi campione, mentre terzo è giunto Nadir Colledani.

Al femminile Martina Berta al termine di una gara davvero spettacolare che si è decisa al fotofinish con la compagna dell’Esercito Chiara Teocchi. Terza Nicole Pesse.

Categorie minori che hanno visto prevalere Sara Cortinovis tra le under 23, Giorgia Pellizotti tra le junior, Matteo Siffredi tra gli uomini under 23, Federico Rosario Brafa tra gli uomini junior.