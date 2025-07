Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 30 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Ultima giornata dei Mondiali di scherma a Tbilisi. La rassegna iridata è arrivata alla sua conclusione e si assegneranno le ultime medaglie, riguardanti la prova a squadre di sciabola femminile e spada maschile.

I primi a scendere in pedana saranno gli spadisti (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino), che affronteranno negli ottavi di finale l’Olanda, con uno sguardo all’orizzonte verso il quarto tra la vincente di Kazakistan e Cina.

Successivamente toccherà alle sciabolatrici (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale), che avranno un ottavo decisamente complicato contro la Spagna. In caso di vittoria ci sarebbe un eventuale quarto contro il Giappone, con la speranza di veder aperta la strada delle medaglie.

Qui di seguito il programma, gli orari e la programmazione tv della sesta giornata dei Mondiali di scherma 2025. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA OGGI 2025

MERCOLEDI’ 30 LUGLIO

07.00 Spada Maschile a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

08.00 Sciabola Donne a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 15.25 alle 18.00)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.25), SkyGO, NOW TV, Canale YouTube FIE Fencing Channel (fino alle 15.25)

Diretta Live testuale: OA Sport

MONDIALI SCHERMA 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Sciabola Donne a squadre – Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale

Spada Uomini a squadre – Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino