Nella puntata di oggi analizziamo il Gran Premio d’Austria di Formula 1 2025, con Lando Norris che conquista la vittoria davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, in un weekend tutto a tinte McLaren. La Ferrari chiude in terza e quarta posizione mostrando segnali di crescita, ma il divario dalle prime resta ancora importante. Nella seconda parte, ci spostiamo sul Motomondiale per commentare il GP d’Olanda di MotoGP 2025: ancora un capolavoro di Marc Marquez, sempre più leader del campionato e favorito per il titolo. Al contrario, continuano le difficoltà per Pecco Bagnaia, ormai proiettato verso il futuro e il progetto 2026. ️ Analisi, commenti e prospettive per la seconda metà della stagione in Formula 1 e MotoGP! Non dimenticare di iscriverti al canale per restare aggiornato su tutte le novità del motorsport!