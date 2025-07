Matteo Berrettini salta il prossimo torneo: rinviato il ritorno in campo dopo Wimbledon

Matteo Berrettini avrebbe dovuto giocare il torneo ATP 250 di Gstaad, in programma dal 14 al 20 luglio sulla terra rossa della località svizzera, ma ha deciso di cancellarsi alla vigilia dell’evento. Probabilmente il tennista italiano non si trova ancora nelle condizioni ideali per poter essere protagonista sul circuito maggiore e ha preferito non presentarsi in terra elvetica, rinviando ulteriormente il suo ritorno in campo.

Gli ultimi due mesi sono stati molto complicati per il romano: il 12 maggio aveva accusato un problema fisico durante i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia e si era ritirato contro il norvegese Casper Ruud, aveva poi rinunciato al Roland Garros e si era presentato direttamente a Wimbledon, perdendo però al primo turno contro il polacco Kamil Majchrzak. Il 29enne occuperà il 36mo posto nel ranking ATP a partire da lunedì 14 luglio e al momento non si sa quando lo rivedremo nuovamente in campo.

Insieme a Matteo Berrettini hanno rinunciato a Gstaad anche il finlandese Otto Virtanen e il cileno Cristina Garin, lasciando così spazio allo statunitense Tristan Boyer, al portoghese Jaime Faria e al francese Terence Atmane. I big di riferimento in Svizzera saranno il tedesco Alexander Ruud, il norvegese Casper Ruud e il kazako Alexander Bublik.