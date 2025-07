Ludovico Blu Art Viberti: il nuovo volto della rana mondiale | Swim Zone È il nuotatore del momento per il nuoto azzurro: Ludovico Blu Art Viberti si racconta a Swim Zone, il format condotto da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, dopo aver incantato il pubblico del Settecolli 2025. Dalla delusione dei Campionati Italiani di Riccione alla riscossa sul palcoscenico internazionale del Foro Italico, dove ha conquistato la qualificazione ai Mondiali di Singapore nei 100 rana e registrato uno straordinario terzo tempo mondiale all time nei 50 rana. Una nuova consapevolezza, una nuova dimensione: Viberti è pronto a giocarsela ai massimi livelli della rana mondiale. Scopri i suoi segreti, i suoi allenamenti e i suoi obiettivi in questa intervista esclusiva! Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Swim Zone!