LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e Barnabà per stupire

Per l’Italia saranno al via Andrea Barnabà e Davide Baraldi, due tra i più giovani in gara. Per loro, la missione sarà confermare i progressi fatti: l’obiettivo concreto resta quello di conquistare un piazzamento tra i primi dieci, come già riuscito a Barnabà con il nono posto nell’edizione 2024. Una chance importante per crescere e fare esperienza in un contesto di altissimo livello. La giornata di domani segnerà anche il debutto delle donne, impegnate nei primi due round della prova dai 20 metri. Anche in questo caso, la gara si svilupperà in tre atti: venerdì toccherà ai round 3 e 4, mentre sabato andranno in scena i due salti conclusivi. Saranno tre giorni densi di emozioni, acrobazie mozzafiato e sfide ravvicinate.

La favorita d’obbligo è l’australiana Rhiannan Iffland, autentica dominatrice della scena mondiale: ha vinto gli ultimi due titoli iridati (2023 e 2024) e ora punta a una storica tripletta. Le avversarie principali arrivano dal Canada, con Molly Carlson pronta a prendersi una rivincita dopo due argenti consecutivi. Assente invece Jessica Macaulay, bronzo nelle ultime due edizioni e ora ritiratasi, ma il team nordamericano potrà contare su Simone Leathead, pronta a inserirsi nella lotta per il podio. Attenzione anche alle statunitensi: la veterana Meili Carpenter, Kaylea Arnett e la giovane promessa Maya Kelly, appena diciottenne, completano un lotto di pretendenti molto agguerrito. Anche l’Italia sarà rappresentata: Elisa Cosetti, già bronzo europeo a Roma 2022, cercherà di migliorare ulteriormente il suo percorso. Dopo il nono posto ai Mondiali 2023 e l’ottava piazza del 2024, l’obiettivo sarà quello di consolidarsi nella Top-10 mondiale, con l’ambizione di alzare ulteriormente l’asticella.

Iniziano i Mondiali di tuffi dalle grandi altezze.