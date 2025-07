Brooks Stralivigno 2025 – Live ufficiale | Trail Running a Livigno ️ 19 luglio 2025 – Mezza maratona di montagna La Brooks Stralivigno festeggia 25 anni: un quarto di secolo di emozioni, sport e natura, nel cuore delle Alpi italiane. La classica mezza maratona di Livigno è pronta a regalare un’altra edizione spettacolare, con un percorso trail running da 21 km immerso nella natura incontaminata, tra boschi, sentieri panoramici e il centro del paese. ️ Perché seguirla in diretta? • Panorami mozzafiato tra le montagne • Atleti da tutta Europa per un evento internazionale • Atmosfera unica e accoglienza livignasca • Tutto il meglio del turismo attivo in Valtellina Livigno, con il suo DNA sportivo, è un punto di riferimento per il running in alta quota. La Brooks Stralivigno è molto più di una gara: è una festa dello sport, un evento da vivere dal primo all’ultimo chilometro. Segui la diretta e immergiti nell’esperienza trail più affascinante dell’estate! #Stralivigno #TrailRunning #MezzaMaratona #Livigno #RunningInMontagna #BrooksRunning #Stralivigno2025 #CorsaInMontagna #SportLivigno #EventiLivigno