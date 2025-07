L’annuncio di Sky: la finale di Wimbledon si vedrà in tv in chiaro. Con o senza Sinner

La finale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, in programma domenica 13 luglio, a prescindere dalla presenza o meno di Jannik Sinner, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in diretta streaming gratuita.

La finale di singolare maschile sarà il secondo match del programma sul Centre Court, che verrà aperto alle 14.30 italiane dalla finale di doppio femminile, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 17.00 italiane.

La finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da TV8 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà garantita da tv8.it, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO FINALE WIMBLEDON 2025

Domenica 13 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

Finale doppio femminile

Non prima delle ore 17.00

Finale singolare maschile – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.

AGGIORNAMENTO 10 LUGLIO, ORE 8.45

Questa mattina TV8 ha rimosso dal palinsesto di domenica 13 luglio la finale di Wimbledon. Si attendono conferme ufficiali in merito.