Judo, Italia eliminata agli ottavi nella prova a squadre delle Universiadi. Oro al Giappone

Si è concluso come di consueto con la prova a squadre il programma del judo in occasione dei Giochi Mondiali Universitari di Rhine-Ruhr 2025. Sul tatami di Essen (in Germania) l’Italia schierava una formazione rimaneggiata, per l’assenza di un peso massimo maschile, venendo eliminata agli ottavi dando però tanto filo da torcere ai Paesi Bassi.

Gli azzurri, costretti a partire di default in svantaggio 1-0 non avendo a disposizione nessun rappresentante nella categoria +90 kg, sono riusciti a pareggiare i conti sul 2-2 grazie alle vittorie di Giulia Carnà (-57 kg) e Martina Esposito (-70 kg) fallendo però l’operazione rimonta e perdendo con lo score di 4-2 dopo le sconfitte decisive di Manuel Parlati (-73 kg) ed Erica Simonetti (+70 kg).

Il torneo è stato vinto dal Giappone, che ha travolto in finale la Francia per 4-0 grazie ai successi di Rin Maeda, Komei Kawabata, Miki Mukunoki e Yuta Nakamura. Podio completato in terza piazza da Corea del Sud (battuta in semifinale 4-2 dai nipponici) e Brasile.