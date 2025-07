Il direttore sportivo più vincente della storia del ciclismo italiano nelle corse a tappe, Giuseppe Martinelli, ci guida alla scoperta del Tour de France 2025, al via domani. Una puntata speciale di Bike Today con Gian Luca Giardini, per entrare nel cuore della corsa più prestigiosa del mondo!

I temi della puntata:

Il duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard

Gli outsider da tenere d’occhio

Le speranze italiane

Le insidie del percorso

Aneddoti inediti sulla Grande Boucle, raccontati da chi ha condotto Pantani e Nibali alla vittoria

Un’analisi imperdibile con l’esperienza di chi il Tour lo ha vissuto e vinto.

Iscriviti al canale, metti like e attiva la campanella per non perdere i prossimi video!